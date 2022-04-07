Нарьян-Мар, 7 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный пообещал, что цена на социально значимые виды хлеба в регионе расти не будет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Хлеб

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Как сообщает пресс-служба окружной администрации, местный хлебозавод производит 80 тонн продукции в месяц. Основные сорта хлеба субсидируются из регионального бюджета — цены не меняются уже много лет, окружная субсидия ограничивает стоимость на уровне 62 рублей за кг.

«Это позволяет держать цены на хлеб стабильными. Подъёма цен на социальные виды хлеба не будет. Санкции не повлияют на работу Нарьян-Марского хлебозавода. Для нас важно, чтобы оборудование было отечественного производства. Сейчас идёт перевооружение предприятия, устанавливаются машины Свердловского завода. То есть мы понимаем, что предприятие не зависит от импортных поставщиков. Есть у хлебозавода и заполярный ответ производителям популярной зарубежной газировки, которые грозятся санкциями — свой, натуральный лимонад. Он ничуть не хуже», — добавил глава региона.

Он также отметил, что на хлебозаводе создан достаточный запас сырья. На прошлой неделе решили вопрос с поставкой 300 тонн муки. Ранее на предприятие поступил сахар, доставленный в регион из Ульяновской области по поручению губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние 10 лет доля продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть — с 34% в 2012 году до 24% в 2021 году.