7 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что представитель МИД Украины Олег Николенко охарактеризовал готовность Венгрии оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к Киеву.

Оксана Переможенко, , 19:29 — REGNUM Представитель МИД Украины Олег Николенко охарактеризовал готовность Венгрии оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к Киеву. Об этом 7 апреля сообщает ИА Красная Весна.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам украинского дипломата, готовность расплачиваться за газ рублями помогает России продолжать специальную военную операцию на Украине.

«РФ пытается перевести расчеты за поставки газа в Европу в национальную валюту, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций», — отметил он, — В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию в отношении нашего государства. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть».

Позицию представителя киевского режима обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«А в долларах нормально? А прокачивать русский газ через украинскую ГТС — это какой акт, трагикомический, поди? Шиза», — отреагировал Ppp Ttt.

«У нацистов не должно быть друзей», — пишет Сергей.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украиноцентризм» становится утомительным. Предположим, я — Венгрия, мне нужны энергоресурсы, условие — за рубли. Ок, занимаемся. Причём тут вообще мнение Украины?» — не понимает Eg0c3n3zm.

«Венгрия должна дружить с Украиной? С чего это?» — смеется Марина К.

«Давно пора понять, что друзей у них нет от слова совсем», — отметил Алексей.

«А что они хотят? Чтобы все встали на колени и дружно плюнули в сторону России? Я понимаю, что это их самая главная мечта…» — написала marina7777 mari.

«Венгры льют горькие слезы, что Украина их посчитала недружественными», — иронизирует Виола П.

«Ещё более недружественный шаг будет, когда Венгрия Закарпатье заберёт», — не без сарказма добавил Veronica.

«[Украинцы] 30 лет продавали русофобию», — отреагировал Дмитрий O.

«Мадьяр лучше не трогать. Они, в отличие от оголтелых… [украинцев], имеют своё национальное достоинство», — комментирует новость Владислава К.

«Украине какая… разница, кто, кому и чем будет платить? Других проблем они не наблюдают», — не выдержала Наталья.

«Венгрия не за русских или украинцев. Венгрия за себя. Если людям государство не будет обеспечивать жизненные интересы, то зачем такое государство? Когда государство жертвует гражданами во имя политики — это уже «верхи не могут, низы не хотят», а так и до революции всё ближе. Венгрия — она не братская, она сама по себе. НАТО не помогает и беженцев принимает и газ купит для граждан. Очень взвешенная позиция», — отметил Lawyer’s Coach.

«Опять Венгрии двойку поставили. Пора родителей вызывать», — смеется Дмитрий.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

«Сначала 9 лет прессуют этнических венгров, запрещают им культурную автономию, говорить на своем языке, принимают нацистские законы о СМИ и языке, посылают СБУ и «Правый сектор» зачищать «мадьярских сепаров», а теперь завыли, почему Венгрия не стоит плечом к плечу. Удивительное шизофреническое руководство. Причем по всем аспектам», — написал один из участников обсуждения.

«А мерзнуть — это дружественный акт?» — недоумевает Layla B.

«Скидочку венграм оформить надо, чтоб соседи отравились собственным ядом. Глядишь, ещё на «икарусах» покатаемся и горошек Globus поедим в новогоднем Оливье», — пошутил Баzin.

«Вот наглость! Значит, Венгрия должна плюнуть на свое благополучие в угоду Украине?! Потом получить «благодарность» и быть счастливы!» — не выдержала Наталья.

«Пусть все замерзнут из-за Украины», — пишет Olga K.

«У них и Европа, и США не друг. Друг Зеленского — это ВПК США. И миллиарды, которые он ворует со своей шоблой и олигархами», — подытожила Ирэна.

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