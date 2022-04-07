Москва, 7 апреля, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) отправил в Ростовскую и Воронежскую области первую партию продуктовых и аптечных ваучеров для помощи беженцам из Донбасса и Украины – всего более 17 тысяч. Получат их как проживающие в пунктах временного размещения, так и те, кто разместился вне их.

РКК Российский Красный Крест

Продуктовые ваучеры сети магазинов «Пятерочка» номиналом в 5 тысяч рублей были закуплены при финансовой поддержке фонда экстренной помощи ДРЕФ Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Эти ваучеры будут выдаваться семьям с детьми до 3 лет и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет. В Ростовскую область было отправлено 1200 таких ваучеров, а в Воронежскую – 1000.

Аптечные ваучеры будут выдаваться семьям с детьми до 3 лет, детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет и пенсионерам старше 60 лет. В Воронежскую область было направлено 10 тысяч ваучеров номиналом в 500 рублей, а в Ростовскую – 5 тысяч ваучеров номиналом в 1000 рублей.

«Всего мы отправили 2200 ваучеров «Пятерочки» и 15 тысяч аптечных ваучеров. Проживающие на территории Воронежской области смогут воспользоваться ваучерами в сети аптек «Здоровый город» с 6 апреля. А в Ростовской области переселенцы смогут воспользоваться ими в сети «Аптеки Дона» с 16 апреля. Люди смогут закупить любые лекарства исходя из своих потребностей», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук .

Аптечные ваучеры были закуплены на средства, собранные на счет помощи переселенцам, открытый Российским Красным Крестом в рамках работы волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ. В настоящее время собрано почти 95 миллионов рублей, сбор средств продолжается. Средства сбора идут на логистику грузов, обустройство игровых комнат в ПВР, закупку детских колясок и рециркуляторов воздуха, ваучеров в аптеки и супермаркеты, чтобы вынужденные переселенцы могли купить именно то, что хотят сами. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста.

Также в пункты временного размещения было передано более 1000 единиц бытовой техники, в том числе ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, планшеты, а также медицинское оборудование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.