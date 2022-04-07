Москва, , 18:42 — REGNUM США не заинтересованы в обязательных для всех нормах международного права в сфере кибербезопасности, они хотят диктовать свои «правила» всем остальным, заявил 7 апреля заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он указал на то, что США отказались от российского предложения деанонимизировать интернет и настояли на отказе от международного договора по деятельности государств в киберсфере.

Договориться с США не удаётся, так как Вашингтону это и не нужно, отметил Храмов.

Поэтому, подчеркнул он, «возникает законное право обвинить американцев в том, что они фактически покрывают преступников и при этом стремятся переложить вину с больной головы на здоровую».

«В этой же логике — отказ Вашингтона от российского предложения деанонимизировать интернет и более того — продавливание своих союзников на отказ поддерживать линию нашей страны на принятие международного юридически обязывающего документа, регулирующего деятельность государств в информационном пространстве», — заявил замсекретаря Совета безопасности России.

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