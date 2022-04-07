Ярославль, 7 апреля 2022, 18:37 — REGNUM Понижение температуры в домах Ленинского и Дзержинского районов в Ярославле случилось из-за остановки котла на ТЭЦ. Об этом сообщили в мэрии города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле в ряде домов 7 апреля понизится температура в батареях из-за аварии на теплоисточнике.
При этом в мэрии отметили, что температурный режим был восстановлен к 8 утра. Горячую воду не отключали.
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