Ярославль, 7 апреля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Понижение температуры в домах Ленинского и Дзержинского районов в Ярославле случилось из-за остановки котла на ТЭЦ. Об этом сообщили в мэрии города.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле в ряде домов 7 апреля понизится температура в батареях из-за аварии на теплоисточнике.

«Ночью на объекте ТЭЦ компании ТГК-2 произошла остановка котла. Сразу же после отключения был произведён быстрый переход на резервный большой котёл. Во время его нагревания до выхода в полный объём подачи температурный режим отопления жилого фонда был немного занижен», — пояснили городские власти.

При этом в мэрии отметили, что температурный режим был восстановлен к 8 утра. Горячую воду не отключали.