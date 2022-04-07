Москва, , 18:32 — REGNUM Украинская сторона в среду, 6 апреля, представила в переговорную группу свой проект соглашения. В нем налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля. Об этом в своем комментарии рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дмитрий Орлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

Читайте подробнее: Лавров: Киев изменил положение о военных учениях в новом договоре

«Изменения в проект соглашения, внесённые официальным Киевом, неприемлемы для российской стороны — во всяком случае, если исходить из переговорной позиции сторон, заявленной в Стамбуле, и оценок Сергея Лаврова. Не исключено, что интенсивность военных действий в ближайшее время возрастёт», — отметил в комментарии для ИА REGNUM генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов.

Читайте также: «Позиция Киева находится за пределами логики». Мнение эксперта