Белград, 7 апреля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Сербско-французские отношения могли бы заметно улучшиться, если бы Франция официально отменила признание так называемого независимого Косово и проявила реальную независимость по отношению к НАТО и ЕС. Такое мнение высказал 6 апреля в интервью белградскому Центру геостратегических исследований отставной полковник французского Иностранного легиона, бывший командир французского спецназа в Косово и Метохии и автор книги «Европа умерла в Приштине» Жак Огар.

PANONIAN Косово

«Для Франции было бы достаточно отказаться от своего нынешнего статуса партнера Сербии в ЕС и утвердиться в статусе друга и союзника Сербии. Многие связи, особенно культурные и исторические, укрепились бы таким образом», — рассказал Огар.

По его словам, Франция может решиться на отмену признания Косово только в случае смены политического руководства. «Если господин Макрон 24 апреля будет снова избран президентом, этого не произойдет», — добавил Огар.

«Действующий президент Франции действительно находится перед невозможной дилеммой: он хотел бы вмешаться в решение косовского вопроса, но при этом он делает вид, что не знает реальности. Тем не менее, резолюция 1244 СБ ООН недвусмысленно говорит: Косово является составной частью Республики Сербии, правопреемницы СР Югославии. Как построить долгосрочное решение на чем-то другом, кроме исторической правды, уважения суверенитета государств и международного права?», — задался вопросом Жак Огар.

Напомним, что полковник Иностранного легиона Жак Огар входил в состав командования специальных операций и командовал одной из первых групп НАТО, вошедших в Косово в 1999 году. В своей книге «Европа умерла в Приштине» Огар пишет, что в Югославии Франция участвовала в несправедливой войне против сербов вопреки собственным интересам.