Вашингтон, 7 апреля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Министерство торговли США обвинило три российские авиакомпании — «Аэрофлот», Azur Air и UTair — в нарушении американских санкций, распространяющихся на экспорт, сообщает 7 апреля Reuters.

Aeroflot.ru Аэрофлот

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Американские власти установили, что «Аэрофлот» продолжает эксплуатировать самолеты, попавшие под санкции в марте. Речь идет о более чем 170 самолетах Boeing, включая порядка 40 самолетов Boeing 737 и 777. Рейсы совершались в Пекин, Дели, Анталию и Стамбул, а также Дубай.

Напомним, что США c 24 февраля ввели правило о лицензировании в отношении всех самолетов американского производства или самолетов, которые содержат более 25% американских запчастей. Такие воздушные суда подлежат лицензированию, если они принадлежат российским компаниям. 2 марта аналогичный закон был введен и в отношении Белоруссии.

Министерство юстиции США лишило три авиакомпании экспортных привилегий. При этом решение распространяется на каждую авиакомпанию целиком, а не на конкретные самолеты.

Как заявил советник министра торговли США по вопросам соблюдения экспортных правил Мэтью Акселрод, данное распоряжение означают, что парк самолетов трех авиакомпаний в значительной степени будет лишен возможности продолжать полеты как на международном, так и на внутреннем рынке.

«Эти компании теперь отрезаны от международной поддержки, американских запчастей и сопутствующих услуг, необходимых для обслуживания и поддержки их парка», — сказал Акселрод.