Мадрид, , 18:24 — REGNUM Как сообщает испанское издание As, руководство «Милана» в ближайшее летнее трансферное окно предпримет попытку подписать 26-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Марко Асенсио Дарья Антонова © ИА REGNUM

В текущем сезоне Марко Асенсио принял участие в 25-ти турах чемпионата Испании 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету испанца 2 (1+1) очка по системе гол+пас в шести матчах.

Асенсио выступает за «Реал» с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. Сезон 2015/16 футболист провел на правах аренды за «Эспаньол». В футболке национальной сборной Испании Марко Асенсио провел 26 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.