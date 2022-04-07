Вашингтон, , 18:21 — REGNUM В США за последние шесть месяцев резко увеличилось количество работников, желающих вступить в профсоюз. Число новых петиций увеличилось на 57% на фоне того, как сотрудники таких крупных американских компаний, как Starbucks и Amazon, смогли объединиться в профсоюз, сообщает 7 апреля Reuters.

Демонстрация профсоюза, оцепленная солдатами. Массачусетс, США, 1912

Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) получил 1174 заявrb на вступление в профсоюз в первой половине 2022 финансового года, с 1 октября по 31 марта. Для сравнения, в первой половине 2021 финансового года было зарегистрировано 748 таких заявок.

Если энтузиазм американских рабочих сохранится в течение всего года, то 2022 год покажет самый высокий годовой показатель как минимум за последние десять лет.

Напомним, что ранее порядка 55% работников склада Amazon в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, проголосовали за создание первого профсоюза в истории компании.