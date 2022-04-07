Вологда, , 18:20 — REGNUM В Вологодской области появился первый национальный турмаршрут, сообщает региональное правительство.

Вологодская область. Феропонтов монастырь Захарова Марина © ИА REGNUM

Маршрут «Жемчужины Русского Севера» предполагает знакомство с Вологдой и Кирилловом, а также посещение Архитектурно-этнографического музея «Семенково» и Музея фресок Дионисия в селе Ферапонтово.

«По всей стране прошли экспертизу Ростуризма чуть больше двух десятков туристских маршрутов, которым в итоге присвоено звание «национальный», — рассказал заместитель губернатора Антон Кольцов. — В Вологодской области маршрут «Жемчужины Русского Севера» стал первым подобным маршрутом. Федеральные эксперты дважды — в сентябре 2020 и в ноябре 2021 года — тестировали его, давали оценку и рекомендации по усовершенствованию. В результате сформировалось чрезвычайно емкое и удобное предложение — двухдневный тур в Вологду и Кириллов, в котором гости смогут узнать о нашем кружеве, познакомиться с деревянной архитектурой, попробовать сделать своими руками настоящее вологодское масло, а также увидеть уникальные фрески Дионисия, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Отметим, что маршруты, получившие статус национальных, будут поддерживаться на федеральном уровне, представители турбизнеса и инвесторы смогут рассчитывать на первоочередное рассмотрение их заявок в грантовых конкурсах проектов по развитию туристической инфраструктуры регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, турпоток в Вологде пока не достиг доковидных показателей.