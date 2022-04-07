София, , 18:21 — REGNUM Совет министров Болгарии одобрил выделение 2,83 миллиардов левов ($1,5 млрд) на поддержку болгарских аграрных предприятий и частных фермерских хозяйств страны. Об этом 7 апреля пишет софийская газета «24 часа».

Кацусика Хокусай. Фермеры на мосту

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут предоставлены Сельскохозяйственным фондом Болгарии. При этом в случае необходимости указанная программа финансирования будет дополнительно осуществляться из частных источников в Болгарии и европейских фондов.

Каким образом заявленные деньги будут располагаться среди соискателей, не сообщается.

Напомним, в результате экономического кризиса в Болгарии обанкротились более двух тысяч ферм. Ранее программа спасения аграрного сектора страны являлась одним из основных пунктов программы действующего болгарского правительства во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

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