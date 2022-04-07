Москва, , 18:20 — REGNUM Среди всех субъектов России наибольших комплекс антикризисных мер на данный момент введен в Москве. Об этом 7 апреля сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, рейтинг регионов в части масштабов антикризисной работы еженедельно составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. Согласно их данным, в Москве реализовано наибольшее число антикризисных мероприятий как системного характера, так и по поддержке отдельных отраслей. В пятёрку лидеров также вошли Нижегородская, Челябинская и Костромская области и Санкт-Петербург.

«С первых дней усиления санкционного давления в Москве ведётся масштабная работа по анализу состояния экономики и возможных сценариев её развития, адаптируются старые и создаются новые инструменты отраслевого мониторинга и оценки ситуации на рынке труда», — сказал Пуртов.

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