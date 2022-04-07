Москва, , 18:18 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности главаря так называемого «Грузинского легиона» украинских нацистов по фактам нарушения правил ведения войны, сообщает 7 апреля пресс-служба ведомства в Telegram-канале СК РФ.

Наказание Марина Каширская (с) ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России привлечь к уголовной ответственности командира Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины Мамулашвили в связи с нарушениями правил ведения войны, совершенными в отношении военнослужащих ВС РФ и сотрудников Росгвардии», — указано в сообщении.

По данным СК РФ, члены Грузинского легиона в составе Вооруженных сил Украины совершали преступления против российских военнослужащих, попавших в плен.

Кроме того, Мамулашвили публично заявил, что он и его подручные намерены «в дальнейшем подвергать пыткам и убивать российских военнослужащих и представителей бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ».

СК РФ напоминает, что это прямо нарушает положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.

Сотрудникам СК РФ поручено «установить обстоятельства совершения преступных деяний и привлечь всех причастных к этому лиц к уголовной ответственности».

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