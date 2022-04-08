8 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM ОАО «Метрострой Северной столицы» (МССС) планирует завершить строительство станции метро «Горный институт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга точно в срок, несмотря на санкции, введенные против России Евросоюзом и США, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МССС.

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Работник «Метростроя» Дарья Драй © ИА REGNUM

Работник «Метростроя» Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, строительство новой станции оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена началось осенью 2015 года. На пересечении Большого проспекта с 26−27 линиями Васильевского острова возвели конструкцию горного комплекса шахты №572, откуда, на глубине 70 метров, началось строительство будущей станции Лахтинско-Правобережной линии метро.

Работник «Метростроя» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Горный институт» — станция глубокого заложения, пилонного типа, с наклонным ходом для четырех эскалаторов. Проектом предусмотрено строительство одного надземного вестибюля, на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии. Кроме того, в одном из пилонов предусмотрено размещение лифтового оборудования для маломобильных пассажиров.

Тоннели на строящейся станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что в апреле 2021 года метростроители завершили проходку тоннеля от действующей станции «Спасская» до будущей «Театральная». Таким образом перегон от «Спасской» к «Горному институту», с промежуточной станцией «Театральная», полностью готов.

«Горнопроходческие работы завершены, осталась незначительная часть по группе камер съездов (места, где расходятся поезда) и притоннельным сооружениям. То есть в остатке горно-капитальных работ примерно не более 10%», — пояснил собеседник агентства в МССС.

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Планируется, что первые пассажиры смогут воспользоваться новой станцией в конце 2024 года. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, после 24 февраля, когда в отношении России начали вводить санкции, работы не остановились. Однако были пересмотрены контракты и суммы в них, что сказалось на процедуре закупок.

«Нам сейчас приходится увеличивать бюджет на эти закупки, менять логистику. Мы на это смотрим как на обычную работу, ничего не предвещает изменений», — заверили в пресс-службе.

Работники «Метростроя» Дарья Драй © ИА REGNUM

В настоящий момент уже видно, какой будет долгожданная для жителей Васильевского острова станция. Массивный бетонный каркас и балки, которые спроектированы по новой технологии, обеспечивают максимальную устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, между тоннелями будет восемь проходов, что позитивно скажется на пропускной способности станции, особенно в «час пик».

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тоннель на строящейся станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM Тоннель на строящейся станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тоннели на строящейся станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Через пару месяцев метростроители приступят к очередному важному этапу работы — врезке в действующий метрополитен, когда строящийся участок будут соединять с действующим.

Работник «Метростроя» Дарья Драй © ИА REGNUM

Рельсы на строящейся станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что в период 2028—2030 годов планируется строительство пересадочного узла на проектируемую станцию «Горный институт-2» будущей кольцевой линии Петербургского метрополитена. Переход пассажиров между станциями будет осуществляться по мостикам над путями, для чего предусмотрен расширенный проём между пилонами. Для этого на «Горном институте» станции уже сделан задел.

Кроме того, в проекте предусмотрен задел для второго выхода станции, который могут построить ближе к Неве и ледоколу-музею «Красин». В более далеком будущем Лахтинско-Правобережную линию планируют продлить новыми станциями «Гавань» и «Морской Фасад».

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Строительство станции метро «Горный институт» Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что вместе с «Горным институтом» сейчас ведется строительство станций «Путиловская» и «Казаковская» на будущей шестой (коричневой) линии метро.

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