Брюссель, , 18:17 — REGNUM Китайская позиция относительно российской спецоперации на Украине не нравится руководству НАТО: от Пекина в альянсе ждали меньшей лояльности к Москве, сообщил 7 апреля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По итогам переговоров с министрами иностранных дел стран альянса генсек организации сказал, что позиция Пекина по Украине очевидна: китайская сторона не хочет осуждать Россию.

По словам Столтенберга, такая позиция Китая бросает вызов НАТО, так что странам альянса нужно сплачиваться ради «защиты общих ценностей». Например, натовцы должны продолжать давление на Россию, причём «скоординированно».

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