Москва, 7 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российские власти пока не могут сказать, какие из стран согласились перейти на рублёвые расчёты при поставках газа из России, сообщил 7 апреля вице-премьер Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

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По его словам, данный вопрос прояснится в мае, когда должна начать поступать оплата за апрельские поставки топлива.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился перейти на рублёвые расчёты за газ, поставляемый в недружественные страны, начиная с 1 апреля.