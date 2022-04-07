Оттава, , 23:47 — REGNUM Канадский и американский актёр Джим Керри рассказал об условии, которое может повлиять на его решение о возвращении к роли Эйса Вентуры. Об этом 7 апреля сообщил портал ComicBook.

Джим Керри Скриншот YouTube

«Если только какой-нибудь гениальный человек, режиссёр, автор не придёт к вам с совершенно новым взглядом на то, что происходит, например, если Крис Нолан придет ко мне и скажет: «Я хочу сделать Эйса Вентуру настоящим, и я хочу сделать что-то более интересное», — тогда я могу послушать», — заявил актёр. Таким образом, Керри опроверг своё предыдущее высказывание об абсолютном отказе от съёмок в кино.

Ранее Джим Керри объявил о завершении актёрской деятельности. По мнению актёра, он «сделал достаточно для Голливуда» и теперь собирается уйти на пенсию.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Прометея» появится в новом сериале от Apple TV Plus