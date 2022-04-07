Тамбов, 7 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Медицинские учреждения Тамбовской области обеспечены лекарствами, в аптеках представлен полный ассортимент соответствующей продукции. Об этом заявил 7 апреля на пресс-конференции руководитель Тамбовщины Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

Отвечая на вопросы о лекарственном обеспечении в условиях санкционного давления врио главы региона подчеркнул, что власть предпринимает все необходимые меры для обеспечения медикаментами. По его словам, «медицинские учреждения обеспечены лекарствами в полном объёме», в аптеках также представлен полный ассортимент соответствующей продукции.

Максим Егоров отметил, что для обеспечения лекарствами льготников из регионального бюджета дополнительно выделят 351 млн рублей. Эти средства планируется направить на закупку препаратов для больных онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и некоторыми редкими болезнями.

Всего же на лекарственное обеспечение льготников в Тамбовской области в 2022 году будет направлено почти 930 млн рублей из федерального и областного бюджетов. 75% необходимых лекарств уже закуплено.

Федеральные органы власти также разрабатывают дополнительные меры поддержки здравоохранения в новых экономических условиях. В частности, решается вопрос с упрощением лицензирования индийских аналогов лекарственных препаратов, чьи производители прекратили работу в России.