Ливерпуль, Великобритания, 7 апреля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» договорился с «Фулхэмом» о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника молодежной сборной Португалии U21 Фабио Карвалью. Об этом 7 апреля в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

По информации источника, Карвалью перейдет в стан «мерсисайдцев» в ближайшее летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В текущем сезоне Чемпионшипа 2021/22 Фабио Карвалью принял участие в 29-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В составе молодежной сборной Португалии U21 на счету полузащитника один гол в ворота сборной Греции U21.

На данный момент трансферная стоимость 19-летнего португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.