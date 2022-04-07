Новосибирск, , 18:04 — REGNUM Решение об окончании отопительного сезона в Новосибирске пока не принято. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Отопительный сезон Admobninsk.ru

Он уточнил, что «всё будет зависеть от погоды».

«Отопительный сезон ещё продолжается, — рассказали сайту VN. ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. — Решение об окончании будет принимать мэр, исходя из погодных условий».

При этом Локоть отметил, что обычно отопительный сезон завершают, когда в городе не менее пяти суток держится температура выше 8-10 °C.