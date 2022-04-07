Болгария, 7 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. На одной из крупнейших теплоэлектростанций Болгарии «Марица», расположенной в окрестностях Димитровграда на юге страны, произошел выброс сернистого газа. Об этом 7 апреля сообщает БНР.

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По предварительным данным, в воздух попал диоксид серы, не представляющий смертельной угрозы для человека, но являющийся крайне опасным для людей с хроническими заболеваниями.

В этой связи местные власти рекомендовали гражданам не покидать дома и рабочие места, а также плотно закрывать окна. В регионе происшествия осуществляется выездная проверка.