Белград, 7 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Когда Сербия вступит в Евросоюз, она будет получать от Брюсселя в десять раз больше средств, чем сегодня. Об этом заявил представитель делегации ЕС в Сербии Никола Бертолини 7 апреля в Белграде.

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По его оценкам, это могло бы произойти через пять лет.

При этом Бертолини, который с сентября 2021 года работает в Сербии в составе делегации ЕС, заявил, что ему «не совсем понятно», в какую сторону граждане Сербии, в отличие от граждан других стран Западных Балкан, желают идти.

«Мы видим разницу между странами региона. В Сербии около 50% граждан выступает за ЕС, но не совсем понятно, куда они желают идти. В других странах региона поддержка вступления в ЕС намного больше», — процитировало агентство «Бета» слова Бертолини.

Представитель ЕС также отметил, что политики в странах Западных Балкан не имеют достаточного представления об интеграции региона в ЕС, и необходимо, чтобы они «проявили больше смелости».

Напомним, что в прошлом году на саммите ЕС-Западные Балканы в Словении страны ЕС отказались обозначить временные рамки для приема государств региона в Евросоюз.