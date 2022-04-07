Астрахань, , 18:01 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении главы Началовского сельсовета и местной жительницы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, глава сельсовета фиктивно трудоустроил на должность делопроизводителя свою знакомую. С декабря 2020 года по декабрь 2021-го она получала зарплату, но не исполняла своих обязанностей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства преступления.