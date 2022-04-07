Архангельск, 7 апреля 2022, 17:57 — REGNUM В Архангельской области лимит для льготной ипотеки увеличен до шести миллионов рублей, сообщает региональное правительство.
Усиление поддержки ипотечных программ позволит поддержать дальнейший рост ввода жилья, считает заместитель председателя правительства региона Дмитрий Рожин.
Напомним, что с 1 апреля текущего года в рамках льготной программы стало возможно приобрести жилье стоимостью до 12 миллионов рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, в РФ ставки по жилищным кредитам могут превысить 20%.