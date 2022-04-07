Архангельск, , 17:57 — REGNUM В Архангельской области лимит для льготной ипотеки увеличен до шести миллионов рублей, сообщает региональное правительство.

На стройке (сс) Guilherme Cunha

Усиление поддержки ипотечных программ позволит поддержать дальнейший рост ввода жилья, считает заместитель председателя правительства региона Дмитрий Рожин.

«Строительной отрасли Архангельской области необходимы в том числе и различные льготные программы для улучшения жилищных условий жителей региона. В минувшем году у нас был исторически высокий ввод жилья — 422,5 тысячи квадратных метров, и мы заинтересованы в дальнейшем росте данного показателя. Ипотечные программы — один из инструментов, который позволит нам увеличить темпы жилищного строительства», — отметил Рожин.

Напомним, что с 1 апреля текущего года в рамках льготной программы стало возможно приобрести жилье стоимостью до 12 миллионов рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, в РФ ставки по жилищным кредитам могут превысить 20%.