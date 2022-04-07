Владимир, 7 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области пострадавшим участникам специальной военной операции на территории Украины и семьям погибших выплатят единовременную материальную помощь из резервного фонда региональной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По 500 тысяч рублей получат военнослужащие, получившие лёгкие увечья при выполнении задач в ходе специальной военной операции, по миллиону рублей — получившие тяжкие увечья.

Членам семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести, выплатят по три миллиона рублей.