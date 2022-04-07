Москва, 7 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны выразили готовность покупать газ в России за рубли, заявил 7 апреля российский вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24».

Minenergo.gov.ru Александр Новак

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Отметив, что европейские потребители рассматривают возможность приобретать газ на условиях, которые поставила Москва, Новак сказал:

«Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают».

Напомним, с 1 апреля Россия в недружественные страны поставляет газ за рубли. Оплата вносится через Газпромбанк. Меры принята на фоне новых западных санкций «из-за Украины».