Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:55 — REGNUM Жители Кемеровской области собрали для жителей Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Отправка гуманитарного груза t. me/skuznetsov_nvkz

«Сегодня из Новокузнецка в сторону Донбасса направляются две 20-тонных фуры», — написал он в своём телеграм-канале. — Отмечу, что в сборе груза участвовали не только представители министерства социальной защиты региона, но и главное — жители всех территорий Кузбасса, местные предприниматели, коллективы госучреждений, органы местного самоуправления, общественные организации региона, партийные активисты «Единой России».

Он уточнил, что гуманитарная помощь отправится в Ростовскую область, где находятся пункты временного размещения жителей Донбасса. Это уже третья отправка гуманитарной помощи из Кемеровской области.