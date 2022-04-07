Кострома, 7 апреля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Костромской области за три года существенно снизилась ожидаемая продолжительность здоровой жизни и доля приверженцев ЗОЖ. Об этом со ссылкой на данные Росстата и Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Бег

Для расчёта первого показателя статистики используют данные о смертности и оценку личного здоровья, полученную от респондентов в ходе ежегодного выборочного наблюдения «О состоянии здоровья населения».

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни без серьёзных болезней для Костромского региона составляла 61,1 год. В 2021-м она уменьшилась на 2 года и 4 месяца — до 58,8 лет. Для сравнения, сейчас среднероссийский показатель составляет 59,4 года — на 11 месяцев меньше, чем три года назад.

Снижается и доля граждан, ведущих здоровый образ жизни. К ним относятся люди, съедающие не менее 400 граммов фруктов и овощей в день, уделяющие 2,5 часа в сутки физической нагрузке, мало употребляющие алкоголь и некурящие.

В 2019 году статистики обнаружили в Костромской области 11% таких людей, в 2021 их стало лишь 5%.