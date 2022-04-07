Барселона, Испания, 7 апреля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Хавьер Матальянас, 24-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле отклонил контрактное предложение лондонского «Челси».

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность подписания Дембеле, который ближайшим летом может стать свободным агентом, так как соглашение француза с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 22-х матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Дембеле выступает за «Барселону» с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.