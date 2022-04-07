Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и иные руководители российского военного ведомства более месяца не отвечают на телефонные звонки из США, заявил 7 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин на на бюджетных слушаниях в Конгрессе.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Шойгу с февраля текущего года не отвечает на звонки из Пентагона. Такими же безуспешными остаются и попытки председателя комитета начальников штабов Марка Милли.

«Председатель Милли и я регулярно с середины февраля пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога. Мы не добились успеха, так как русские не отвечают», — рассказал Ллойд Остин.

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