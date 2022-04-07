Пенза, 7 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Пензенской области пришлось спасать группу рыбаков, которых унесло от берега на льдине. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Mchs.gov.ru Рыбаки на льдине

Инцидент произошел 6 апреля. Утром любители рыбалки спокойно вышли на лед, но вернуться самостоятельно на берег уже не смогли. В течение дня мужчин настолько затянуло их хобби, что они не заметили, как лед отошел от берега. На помощь к рыбакам выдвинулись спасатели. После спецоперации на берег были доставлены 53 заядлых рыбака.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 1 марта от берега оторвало льдину, на которой находились около 40 рыбаков.

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