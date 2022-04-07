Астрахань, 7 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Астраханской области директор фирмы ООО «УК «Электрогарант» подозревается в невыплате заработной платы своему сотруднику свыше двух месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветки с молодыми листочками

По версии следствия, директором фирмы в сфере производства электромонтажных работ с марта по декабрь 2020 года более двух месяцев не выплачивал заработную плату трем своим сотрудникам на общую сумму около 140 тысяч рублей. При этом на лицевых счетах и в кассе имелись необходимые денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Ведётся расследование.