Новосибирск, 7 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Новосибирске с 11 апреля начнут ямочный ремонт дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Doskaurala.ru Ямочный ремонт дороги

«Необходимо добиться открытия первых асфальтовых заводов к воскресенью, а с понедельника приступить к полномасштабному ямочному ремонту – выполнение задачи проконтролирую лично, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Основная работа должна быть завершена к майским праздникам».

Этой весной планируется обновить 400 тыс. кв. метров дорог. Около 4% выявленных дефектов отремонтируют по гарантии.