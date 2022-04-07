Вашингтон, 7 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В США в течение 2021 года как минимум один человек получал огнестрельное ранение на дороге каждые 17 часов, сообщает 7 апреля Reuters со ссылкой на отчет Everytown for Gun Safety.

(сс) Free-Photos Дорога

В результате стрельбы на дорогах за 2021 год в США был убит 131 человек и 391 ранен, говорится в докладе.

Для сравнения, в 2016 году в результате стрельбы на дороге погиб 73 человек и еще 166 получили ранения. При этом в 2016 году в результате стрельбы на дорогах погибало по одному человеку каждые 37 часов. Всплеск насилия в 2021 году авторы доклада связывают со стрессом, вызванным пандемией коронавируса.

Специалисты отмечают, что для выяснения точных причин столь резкого ухудшения показателя необходимо провести дополнительные исследования, но уже отчасти связывают ситуацию с тем фактом, что во время пандемии резко выросли продажи оружия.