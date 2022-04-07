Волгоград, , 17:47 — REGNUM Соседство частного морга и оператора школьного питания в Кировском районе Волгограда не станет проверять региональный Роспотребнадзор.

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В ведомстве отметили, что основным видом деятельности ритуальной фирмы на улице Шумилова является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Ирину Климину издание «Паталогоанатомические вскрытия и экспертизы трупов по указанному адресу соответственно не производятся. Расстояния от зданий и сооружений с помещениями для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до складов продуктов питания не нормируется действующими санитарными правилами и нормативами СанПиН. Необходимость установления санитарно-защитной зоны отсутствует. С учётом изложенного оснований для организации контрольно-надзорных мероприятий на предмет соблюдения санитарных норм по адресу улица Генерала Шумилова, 11 и 11а в настоящее время нет», — цитирует 7 апреля заместителя руководителя регионального Роспотребнадзораиздание «В1. ру», направившее в ведомство соответствующий запрос.

Напомним, на соседство ранее обратили внимание жители района.

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