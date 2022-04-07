Бухарест, , 17:38 — REGNUM Высший законодательный орган Румынии приступил к обсуждению законопроекта, предусматривающего повышение минимальной заработной платы в стране. Об этом 7 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Зарплата учителя Сергій Ткаченко

Согласно основным пунктам документа, с 1 июня нынешнего года ежемесячное жалование сотрудников государственных учреждений, предприятий среднего бизнеса и строительных организаций, а также педагогов частных школ и транспортников должна вырасти в среднем на 200 леев ($44).

По словам главы румынского сената (верхней палаты парламента) Марчела Чолаку, в настоящее время Румыния находится на грани очередного экономического кризиса, и официальный Бухарест «обязан оградить граждан от его возможных последствий».

Как ожидается, для реализации указанной социальной программы из государственного бюджета будут выделены 17,3 млрд леев ($4 млрд).

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