Белград, , 17:42 — REGNUM История о якобы военных преступлениях российской армии в украинском городе Буча весьма похожа на провокацию в населенном пункте Рачак в Косово и Метохии в конце 1990-х годов. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 7 апреля в интервью сербскому новостному агентству «Танюг».

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

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По словам российского дипломата, эта провокация была предпринята для того, чтобы сорвать переговоры между Москвой и Киевом.

«Произошедшее очень напоминает то, что ранее происходило в Боснии и Герцеговине и в Косово. С тех пор не были придуманы какие-то новые методы провокаций. Мы имеем доказательства, что все это абсолютная выдумка, наш представитель в ООН предъявил эти доказательства. Но проблема в том, что такие провокации предпринимаются для того, чтобы общественность в случае Косово поверила в вину Сербии, а в случае Украины — в вину России», — рассказал Боцан-Харченко.

Посол напомнил, что готовятся и другие провокации, в том числе инсценировка нападения с использованием химического оружия.

«Цель таких мероприятий — сорвать переговоры, так как не в интересах Запада, чтобы военные действия закончились как можно скорее. Это в первую очередь. Во-вторых, нужно переложить ответственность на Россию в момент, когда в общество стала просачиваться информация о преступлениях украинской армии. Это и отношение к военнопленным, и использование живого щита, и все остальное, что в соответствии с международным гуманитарным правом можно квалифицировать как военное преступление», — отметил дипломат.

Боцан-Харченко добавил, что российская армия, которая покинула Бучу без каких-либо военных действий, по приказу, не имела никаких причин совершать такие преступления.

Напомним, что ранее украинские власти и западные СМИ заявили о том, что в украинском городе Буча якобы совершены массовые убийства мирных жителей, в чем они обвинили российских военных. Об этом было заявлено 3 апреля при том, что российские войска ушли из города еще 30 марта. Администрация города, так же, как и ряд журналистов, посетивших Бучу после отступления российских военных, за это время не сообщали о десятках мертвецов, якобы лежащих на улицах.