Москва, 7 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Посольство Молдавии недоступно для комментариев. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США На месте эпидемии

Сотрудники молдавского посольства отвечают на телефонные звонки, но при этом отказываются давать комментарии относительно биолабораторий в устной форме и просят направить им список вопросов по электронной почте. Но на электронные письма с запросами о биолабораториях на территории республики сотрудники дипмиссии также не отвечают.

Напомним, что в Армении, Молдавии, на Украине, в Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане были созданы биолаборатории, в которых предположительно создается биологическое оружие.