Кемерово, , 17:36 — REGNUM В Кемеровской области с 15 апреля до 1 июня вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Вячеслав Телегин.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

«Такой режим предусматривает дополнительные ограничительные мероприятия», — уточнил он в своём телеграм-канале.

Так, на этот период на территории Кузбасса запрещается: посещать леса; использовать мангалы и иные приспособления для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня; выжигать сухую траву; сжигать сухостой, валежник и другие горючие материалы.

Штрафы для граждан увеличиваются с 2 тыс. до 4 тыс. рублей; для должностных лиц — с 15 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — с 200 тыс. до 400 тыс. рублей.