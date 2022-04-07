Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM При исполнении специальных задач героически погиб житель Ленинградской области, младший сержант Роман Симаков, сообщил 7 апреля губернатор региона Александр Дрозденко.

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Роман Симаков погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине, сражаясь против неонацизма на Украине, «защищая нас с вами, нашу мирную жизнь», подчеркнул глава региона.

«Смелый, волевой человек, он обладал спокойным, рассудительным характером и пользовался большим уважением товарищей по ратной службе, — отметил Дрозденко. — В тяжелый час утраты глубоко скорблю вместе с родными и близкими Романа Андреевича Симакова, выражаю самые искренние соболезнования его семье, друзьям, однополчанам».

Ранее официально сообщалось о гибели семи жителей Ленобласти в ходе спецоперации: рядового Матвея Вахитова, прапорщика Юрия Савенкова, капитана Андрея Портуся, военнослужащих Павла Позанена и Дмитрия Федосеева, гвардии старшего сержанта Сергея Солоева, гвардии старшего сержанта Никиты Татаренко.

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