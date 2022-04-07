Бухарест, 7 апреля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о назначении действующего министра исследований, инноваций и цифровизации Марчела-Иона Болоша временно исполняющим обязанности румынского министра европейских инвестиций и проектов (МЕИП). Об этом 7 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Presidency.ro Клаус Йоханнис

Согласно официальной информации, к своим новым обязанностям Болош должен приступить незамедлительно.

Йоханнис «Полагаю, Болош блестяще справится с возложенными на него функциями и в краткие сроки сможет добиться новых западных инвестиций в экономику Румынии».

При этом сам новоназначенный чиновник от каких-либо комментариев отказывается.

Напомним, накануне экс-руководитель МЕИП Даниэл Вылчану подал прошение об отставке по собственному желанию. Предположительно, причиной такого шага стали разногласия Вылчану с представителями правительства во главе с Николае Чукэ.