Тамбов, , 17:32 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

7 апреля выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом – на 16 меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 112 тыс. 678 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 106 тыс. 432 пациента, в том числе 329 – за последние сутки.

За весь период скончались 2352 человека. Подтверждено три новых летальных случая.