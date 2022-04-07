Тамбов, 7 апреля 2022, 17:32 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
7 апреля выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом – на 16 меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 112 тыс. 678 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 106 тыс. 432 пациента, в том числе 329 – за последние сутки.
За весь период скончались 2352 человека. Подтверждено три новых летальных случая.