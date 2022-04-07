Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:29 — REGNUM У новокузнецкого завода инновационного машиностроения есть необходимый потенциал для создания продукции для угледобывающей отрасли. Об этом в ходе рабочей поездки в Новокузнецк заявил губернатор Сергей Цивилёв.

«Нужно максимально снизить зависимость кузбасских угольщиков от зарубежных поставщиков, и вы с этой задачей можете справиться», — сказал Цивилёв сотрудникам предприятия.

Отметим, что завод инновационного машиностроения серийно производит импортозамещающее оборудование: шахтные монорельсовые дизель-гидравлические локомотивы, пневматические маневровые устройства, несколько типов устройств для перевозки грузов. У предприятия есть возможность увеличить объемы производства для обеспечения оборудованием регион, а в следующем году — все угольные регионы России.