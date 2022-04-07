Москва, , 17:31 — REGNUM Посольство Таджикистана недоступно для комментариев по каким-либо вопросам, сообщает 7 апреля корреспондент агентства ИА REGNUM.

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Сотрудники Посольства Таджикистана не отвечают на телефонные звонки, а также на электронные письма с вопросами об американских биолабораториях, открытых и работающих на территории республики.

Напомним, что на Украине, в Армении, Молдавии, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане были открыты биолаборатории, в которых предположительно создается биологическое оружие.