Бишкек, 7 апреля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о создании благоприятных условий для «цифровых кочевников» — креативных и высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Также киргизские власти надеются таким образом привлечь инвесторов и предпринимателей, готовых вкладываться в высокотехнологичные отрасли экономики республики.

Президент поручил правительству разработать упрощенный порядок оформления виз, регистрации и трудоустройства иностранцев, имеющих квалификацию в ИКТ-сфере, а также проработать вопрос о создании благоприятных условий на площадке СЭЗ «Бишкек» и Парка высоких технологий.

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