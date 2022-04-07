Калуга, 7 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского открылась книжная иллюстративная выставка «Флотоводец и государственный деятель». Она посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Унковского, уроженца Калужской губернии, русского адмирала, участника кругосветного путешествия, командира фрегата «Паллада», сенатора, исследователя Японского моря и залива Петра Великого.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области На выставке «Флотоводец и государственный деятель», посвящённой 200 — летию со дня рождения Ивана Унковского

7 апреля в рамках краеведческой выставки в библиотеке состоялся информационный час для школьников. В программе мероприятия: рассказ о судьбе адмирала Ивана Семёновича Унковского, слайд-программа, тематические видеосюжеты, обзор книжной выставки.

10 апреля калужские краеведы, члены рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе области, сотрудники Калужской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского примут участие в праздничном молебне и панихиде памяти Ивана Унковского в храме Тихвинской иконы Божией Матери в селе Козлово, где находится усыпальница русского флотоводца и устроителя храма Ивана Унковского.