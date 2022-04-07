Саратов, 7 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе запускает производство оборудования для модернизации российских самолетов. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Марина Каширская ИА REGNUM Детали самолета

Предприятие в основном выпускает продукцию для оборонно-промышленного комплекса РФ. Здесь же производятся системы автоматического управления, пилотажные комплексы и приборы для комплектации современных летательных аппаратов. В их числе ряд моделей самолетов разработки Туполева, Ильшина, Яковлева, Антонова, а также вертолетов Миля и Камова.

«Ведется освоение и запуск в серийное производство оборудования для модернизации существующего парка, и перспективных летательных аппаратов. В том числе предприятие участвует в проектах модернизации Ан-124 «Руслан», а также выпуске обновленного Ил-76 — Ил-76МД-90А, МС-21 и Superjet», — подчеркнул вице-губернатор.

Трудовой коллектив завода насчитывает 550 человек. Привлечены к работы в основном выпускники местных вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое производство нового российского легкомоторного многоцелевого самолета «Байкал» для нужд российской авиации намерены запустить власти Хабаровского края.

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