Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Россия и Китай нарастили значительный военный потенциал и пытаются фундаментально изменить существующий мировой порядок, основанный на «правилах», заявил 7 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях по военному бюджету в Конгрессе США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня мы сталкиваемся лоб в лоб с двумя глобальными силами, — Китаем и Россией — каждая из которых имеет значительные военные ресурсы и стремится фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок», — сказал Милли.

По его словам, мировое сообщество вступает в эпоху повышенного риска военных конфликтов великих держав.

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